Cinco distritos em aviso amarelo até às 6h00 de segunda-feira devido à queda de neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou cinco distritos do continente em aviso amarelo até às 6h00 de segunda-feira devido à queda de neve, pela perturbação que pode causar e pela possível formação de gelo.

De acordo com a página na internet do IPMA, os distritos em aviso amarelo, a partir das 22h48 de hoje, são Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real.

Os avisos alertam para a queda de neve com acumulação acima da cota dos 1.000/1.200 metros, para os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real. E para queda de neve com acumulação acima da cota dos 1.800 metros, descendo gradualmente para os 1.000/1.200 metros, para os distritos de Castelo Branco e Guarda.

O IPMA considera como impactos prováveis perturbação causada pela queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, citando nomeadamente como situações possíveis vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, e abastecimentos locais prejudicados.

O IPMA emite três tipos de aviso, amarelo, laranja e vermelho, sendo o amarelo o menos grave.