Neve, chuva, vento e agitação marítima: Proteção Civil deixa alerta à população devido ao mau tempo

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), espera-se nas próximas 48 horas condições meteorológicas adversas.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (Prociv) veio mesmo lançar um alerta à população, destacando os períodos de precipitação, por vezes forte, acompanhada de trovoada, com vento mais intenso na noite de quarta-feira.O IPMA avança ainda a previsão de queda de neve acima de 1600 metros que, nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, "poderá acumular até 5 cm", lê-se na nota.O mau tempo vem, desta forma, aumentar a probabilidade de acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água, assim como cheias, danos em estruturas ou quedas de árvores, levando por isso a que a PROCIV alerte a população e deixe algumas"- Evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve e quando isso não for possível, adotar as seguintes medidas:o Verificação do estado dos pneus e respetivas pressões; o Transporte e colocação das correntes de neve nos veículos; o Assegurar o abastecimento de combustível em níveis que permitam percorrer trajetos alternativos ou a permanência do veículo em funcionamento por longos períodos de tempo, em caso de retenção nas vias afetadas; o Garantir que os sistemas de aquecimento dos veículos se encontram em bom estado de funcionamento; o Providenciar alimentos adequados em quantidade e características, assim como medicamentos, de acordo com o número e tipologia de ocupantes dos veículos;- Nas vias afetadas pela acumulação de neve, são desaconselhadas viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais;- Evitar circular naquelas vias com veículos pesados, em particular articulados, veículos com reboque e veículos de tração traseira;- Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;- Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atenta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores, em virtude de vento mais forte;- Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a inundações rápidas;- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança."