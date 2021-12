A nomeação de D. José Cordeiro para Braga deixa, em breve, sem bispo a diocese de Bragança-Miranda, cuja vacatura se junta à de Angra do Heroísmo (D. João Lavrador foi nomeado há dois meses para Viana do Castelo). Mas o trabalho do núncio apostólico vai ser intenso até à vinda do Papa a Portugal, em 2023, para presidir à Jornada Mundial da Juventude.