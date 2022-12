Circulação rodoviária já reabriu no IP2 perto de Monforte

O troço do Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Monforte, no distrito de Portalegre, que estava cortado por ter ficado submerso devido ao mau tempo, já foi reaberto ao trânsito, revelou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que este troço da estrada, que faz a ligação entre Portalegre e Estremoz, tinha sido cortado ao início da manhã ao quilómetro 203.

O troço foi reaberto ao trânsito, "por volta das 11h", inicialmente com uma patrulha da Guarda no local, ficando depois normalizado, acrescentou.

Numa nota publicada esta terça-feira na página do Comando Territorial de Portalegre da GNR na rede social Facebook, é indicado que, devido às condições climatéricas adversas, estão fechadas estradas nos concelhos de Arronches, Monforte, Elvas, Campo Maior, Avis, Crato, Portalegre e Castelo de Vide.

Portalegre está esta terça-feira com aviso vermelho, colocado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), enquanto os outros distritos alentejanos, de Beja e Évora, estão com aviso laranja devido ao mau tempo.

A Proteção Civil alertou, na segunda-feira, para possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre,