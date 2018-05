Cirurgia não invasiva retira nódulos e tumores sem cicatriz

O acesso à tiroide é feito pela axila ou pela boca do doente, o que evita marcas no pescoço.

Por Sónia Trigueirão | 09:21

É um tratamento inovador, não invasivo, que permite retirar nódulos e tumores da tiroide sem deixar cicatriz. Ao contrário de uma cirurgia aberta convencional, em que é feita uma incisão diretamente no pescoço para retirar o nódulo, nas cirurgias endoscópicas transaxilar e transoral, o acesso à tiroide é feito pela axila ou pela boca do doente.

Jaime Vilaça, cirurgião geral, diz que são claros os benefícios em relação a uma cirurgia aberta. Desde logo, há a vantagem estética de não deixar uma cicatriz no pescoço. Além disso, a recuperação dos pacientes é menos dolorosa.



Em Portugal tem sido a equipa de Jaime Vilaça, do Hospital da Luz Arrábida (Porto), o motor do desenvolvimento destas técnicas. Tendo iniciado o programa de cirurgia endoscópica transaxilar em 2014, conta já com 90 doentes tratados.



No ano passado, a mesma equipa iniciou a abordagem transoral (acesso à tiroide pela boca) para tiroidectomia (remoção cirúrgica da totalidade ou de parte da tiroide), contando até agora com cinco casos.



De acordo com Jaime Vilaça, a limitação maior destas técnicas é o tamanho da tiroide. "Se o bócio [doença que pode caraterizar-se por um aumento do volume da tiroide ou pela presença de nódulos] for muito volumoso, poderá não ser possível a sua utilização", explica o especialista, sublinhando que, associadas a estas intervenções, "outras tecnologias emergentes fazem melhorar a qualidade cirúrgica". Por exemplo, "com o objetivo de diminuir os riscos para a voz, a utilização de neuromonitorização permite localizar e ajudar a preservar o nervo recorrente laríngeo". Segundo o cirurgião, "outra novidade é o uso de fluorescência para controlar a preservação das glândulas paratiroides, pequenos órgãos junto da tiroide, fundamentais para controlar o cálcio no organismo".



400 novos casos de cancro da tiroide

Cerca de 7 % das mulheres tem um nódulo palpável da tiroide e 400 novos cancros deste órgão são diagnosticados anualmente em Portugal. Os nódulos têm uma elevada incidência na população adulta jovem.

Discurso direto

Davide Carvalho, presidente S. P Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

"Ecografia é auxiliar precioso"

CM - A que sintomas se deve estar atento?

Davide Carvalho - Ganho ou perda súbita de peso, pele seca e irritada, transpiração excessiva, cabelo áspero e quebradiço, unhas quebradiças, cansaço excessivo, insónias, sonolência, ansiedade, irritabilidade, desmotivação.



CM - Como é feito o diagnóstico?

Davide Carvalho - A palpação da tiroide permite diagnosticar os nódulos, na maioria dos doentes. Em caso de dúvida, a ecografia é um auxiliar precioso.



CM - Que tratamentos existem?

Davide Carvalho - A maioria dos nódulos é benigna e o tratamento passa pela vigilância. Caso sejam malignos, o tratamento passa pela cirurgia e a terapêutica de escolha, complementada, se necessário, com o iodo radioativo.