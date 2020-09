Fátima Galante sabia que Rui Rangel sustentava outras mulheres, designadamente Rita Figueira e Bruna Garcia do Amaral, com quem o juiz manteve relacionamentos amorosos, revela a acusação do processo Lex. Nas escutas telefónicas, Galante é apanhada a criticar as ajudas financeiras que o ex-marido dava à “alpinista social” e “brega do Feijó”, referindo-se a Rita, em ambos os casos (ver infografia).