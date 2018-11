Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clientes atropelam-se para alcançar melhores promoções no primeiro minuto da Black Friday

Vídeo gravado numa superfície comercial regista momento em que portas da Worten abriram.

16:40

Um vídeo mostra a euforia de inúmeros clientes no momento de abertura de uma loja, aos primeiros minutos da 'famosa' sexta-feira de promoções: Black Friday.



Os clientes do centro comercial apareceram à porta na tentativa de alcançar as melhores promoções nos primeiros minutos da Black Friday, enchendo o átrio da superfície comercial em torno da loja da Worten.