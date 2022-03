Sempre a sorrir e a espalhar simpatia e boa-disposição, sempre cheio de planos para melhorar o Mundo.” Estas palavras em específico são do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, mas foram muitas e similares, de norte a sul do País, as homenagens a Cesário Silva, presidente da Associação Académica de Coimbra, que morreu aos 24 anos, vítima de uma colisão automóvel em Oliveira de Azeméis.