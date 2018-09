Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colégio português aplica modelo mundial para preparar jovens para a vida

Medida é aplicada a cerca de 800 alunos de um estabelecimento de ensino religioso, em Leiria.

O Colégio Conciliar de Maria Imaculada (CCMI), em Leiria, vai aplicar um modelo mundial para preparar para a vida os cerca de 800 alunos do pré-escolar ao 9.º ano, tornando-se "líderes de si mesmos", afirma o diretor pedagógico, Jorge Cotovio.



O Líder em Mim (OLEM) é o programa baseado na obra 'Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes', de Stephen Covey, que pretende potenciar o desenvolvimento das competências não cognitivas dos alunos, aliado a ferramentas de liderança e preparando-os para a vida.



Jorge Cotovio acrescentou que se trata de "um programa que visa fundamentalmente a educação do caráter". No final do percurso escolar no CCMI, o diretor pedagógico espera ter formado jovens líderes de si mesmos.



"Queremos que os alunos sejam boas pessoas, autónomas, criativos e responsáveis. Esperamos que comandem a sua vida, tendo em conta os outros, as circunstâncias e o ambiente onde estão".



O OLEM, iniciado este ano letivo, insere-se não só no projeto educativo do CCMI, uma escola católica com contrato de associação, como também está articulado com o Perfil do Aluno do Século XXI e com as novas orientações curriculares, nomeadamente a flexibilidade e a autonomia.



Esta é a segunda escola do país a aplicar este programa. "As realidades são diferentes, porque a outra é um colégio totalmente privado em São João da Madeira e que tem menos alunos", frisou Jorge Cotovio.



Nuno Oliveira, um dos docentes da "equipa farol", criada para estabelecer as metas do programa, referiu ainda que o currículo do OLEM "visa a educação socioemocional" e "dá os pré-requisitos que os alunos precisam, não só para terem um bom desempenho académico, mas também para se desenvolverem como pessoas e como cidadãos.



O objetivo, salientou, é os alunos serem "mais autónomos nas aprendizagens que realizam".



"Não vale a pena dizer que os jovens são imaturos", adiantou Nuno Oliveira. "É preciso dar-lhes ferramentas para serem maduros e este programa encaixa perfeitamente nisso".



Pelas paredes da escola e das salas de aula foram escritas frases motivacionais, que ajudam não só à ambientação dos alunos ao projeto, como os desafiam a participar.



A coordenadora da "equipa farol", Lídia Coimbra, revelou que foi criada a disciplina OLEM, que substitui a Formação Cívica, onde os sete hábitos do programa começam a ser praticados. No entanto, o programa vai ser transversal a todas as disciplinas.



"Temos como objetivo para este primeiro ano ter uma linguagem comum dos sete hábitos. Depois os alunos vão trabalhar um hábito de cada vez", explicou Lídia Coimbra, ao revelar que a estes hábitos está associado uma parte da árvore, o símbolo da evolução.



Durante os próximos cinco anos, o CCMI será avaliado pela organização americana "Franklin Covey", que irá comprovar se foram cumpridas as metas a que se propôs. Se as avaliações forem positivas, o CCMI será certificado e passará a ser uma escola "farol", podendo dar formação a outros estabelecimentos de ensino que queiram abraçar o projeto.