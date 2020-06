Comboio na Linha do Vouga fica sem combustível a 1,7 km da estação… Pela segunda vez este mês

O conhecido ‘Vouguinha’, comboio da CP que faz a ligação entre Espinho e Oliveira de Azeméis, na Linha do Vouga, foi protagonista de um episódio insólito esta terça-feira: A automotora, que deveria ter chegado à estação de Oliveira de Azeméis às 13h32, acabou por não conseguir chegar ao seu destino porque ficou sem combustível.

O comboio ficou a 1,700 metros da estação, parado no meio dos carris, e foi necessária intervenção de um camião de abastecimento da CP, que reabasteceu os tanques da automotora e permitiu que esta concluísse a viagem, escreve o Terras Santa Maria.

O incidente gerou revolta até porque já não será a primeira vez que acontece. Os deputados eleitos pelo Círculo de Aveiro garantem que o mesmo já tinha acontecido em abril deste ano e "se quisermos recuar mais um pouco, a agosto de 2018", referem os deputados, sustentando que nesse mês foram suprimidos quatro comboios pela mesma razão.

"Será este o serviço público que queremos prestar aos oliveirenses e aos utentes da Linha do Vouga?" , questionam os deputados aveirenses em nota enviada ao ministro das Infraestruturas e da Habitação

No documento é ainda referida "atenção e preocupação" com "o estado de degradação da linha e do material circulante", assim como questões relacionadas com a circulação em transportes públicos nos tempos da pandemia do novo coronavírus, sobre a "necessidade de mantermos o distanciamento social, cumprindo assim as recomendações da DGS".