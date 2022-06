O preço dos combustíveis voltam a aumentar esta segunda-feira com a gasolina a aumentar 14 cêntimos por litro, enquanto no gasóleo o acréscimo deverá chegar aos 12 cêntimos. Estes valores correspondem a novos máximos históricos.





Com base no valor médio da gasolina simples 95 cobrado em Portugal no final desta semana, um litro deste combustível deverá custar, em média, cerca de 2,07 euros na próxima semana. Já o gasóleo simples poderá atingir por litro 1,80 euros, segundo as contas do CM, a partir de dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).