Comissão Europeia sugere "bolhas domésticas" no Natal e celebrações 'online' para evitar transmissão da Covid-19

A Comissão Europeia pediu esta quarta-feira aos países da União Europeia (UE) para definirem "critérios claros" relativamente ao Natal, devendo estipular um número máximo de pessoas por ajuntamento, incentivar "bolhas domésticas" para passar as festividades e estimular celebrações 'online'.

Em causa está a estratégia "Ficar a salvo da covid-19 durante o inverno", hoje divulgada em Bruxelas, na qual a Comissão Europeia exorta os Estados-membros a definirem "critérios claros para reuniões familiares", durante as festas de final de ano, como o Natal, estipulando assim "um número máximo de pessoas por reunião familiar".

Ao mesmo tempo, o executivo comunitário sugere que os países pensem em implementar "bolhas domésticas", isto é, "encorajar as pessoas a passar os dias das festividades com as mesmas pessoas e a reduzir ainda mais os contactos sociais".