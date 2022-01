Uma raspadinha premiada com um milhão de euros coube em sorte a um apostador que fez a compra na Casa Pompeu, em Tomar. Gastou 30 euros em duas raspadinhas ‘Fortuna’ e com o valor do prémio que ganhou vai “renovar a casa”. A raspadinha foi raspada ainda no interior da loja.Ao perceber o valor do prémio, o apostador ficou “feliz da vida” e “agarrou-se aos saltos” à funcionária, Ana Paula Nunes, que ainda o ajudou a entrar em contacto, por telefone, com a Santa Casa da Misericórdia para agendar a entrega do prémio.