Concentração de ozono ultrapassou valores normais no Centro interior do país

O limiar de concentração de ozono foi esta sexta-feira ultrapassado na zona Centro interior do país, de acordo com a medição registada, entre as 18h00 e as 19h00, na estação de Vouzela, distrito de Viseu.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) informou que foi registada na estação de Fornelo do Monte, no concelho de Vouzela, uma concentração média horária de 203 microgramas por metro cúbico de ar (µg/m³), registo superior aos 180 µg/m3 definidos como "valor limiar de informação da população".

Segundo a CCCDRC, a zona Centro interior abrange 48 concelhos, dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Coimbra e Santarém.

Os valores de concentração de ozono observados podem provocar "danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população (crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas)", alertou a CDDRC.

A CCDRC recomendou que os residentes nos locais afetados devem reduzir ao "mínimo a atividade física intensa no exterior (sobretudo ao ar livre)" e evitar "outros fatores de risco, tais como fumar ou utilizar/contactar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição", como, por exemplo, "gasolina, tintas e vernizes".

É também aconselhável que os habitantes da área atingida "respeitem rigorosamente tratamentos médicos em curso" e que "recorram a cuidados médicos em caso de agravamento de eventuais sintomas", acrescentou.

"A exposição a este poluente afeta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares", frisou a CCDRC.