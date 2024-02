A empresa Águas do Algarve anunciou que o concurso para a conceção, construção e exploração da dessalinizadora do Algarve já foi publicado em ‘Diário da República’. Com um valor-base de 90 milhões de euros, tem como prazo final o ano de 2026. Deverá ser implementada num terreno próximo da praia da Falésia, em Albufeira.





A infraestrutura terá uma capacidade inicial de produção de 16 milhões de metros cúbicos por ano de água, podendo estender-se mais tarde até aos 24 milhões. Para António Eusébio, presidente da Águas do Algarve, há “um compromisso contínuo da empresa com a eficiência hídrica e a sustentabilidade ambiental na região”. A obra integra um conjunto de investimentos que estão a ser realizados pela empresa no âmbito do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve.