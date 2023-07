Confirmada demolição em condomínio de luxo em Lisboa

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação das promotoras do centro empresarial nas Twin Towers, em Lisboa, a demolir aquele espaço ou a reconvertê-lo em centro comercial.



O grupo The Edge e a SeteCampos tinham recorrido da primeira decisão judicial, mas a Relação não lhes deu razão. Em 2014, os condóminos cederam um espaço de 3 mil metros quadrados, entre as duas torres de luxo, com um valor de 12 milhões de euros, para a renovação do centro comercial, com supermercado, lojas e cinemas e com ligação ao metro.









