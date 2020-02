Confirmados mais dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

A Direção-Geral da Saúde confirmou esta terça-feira o terceiro caso suspeito de coronavírus (2019-nCoV) em Portugal.



O caso foi confirmado após avaliação clínica e epidemiológica. O doente foi encaminhado para o Hospital Curry Cabral, unidade de referência para estas situações.





Será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, segundo avança a DGS.O segundo doente é um homem de 40 anos. De acordo com o DGS, todas as medidas que foram tomadas anteriormente vão ser mantidas.Assim que surjam as amostras biológicas, a DGS garante que irá informar se são casos positivos ou negativos.Até ao momento não existem indicações internacionais para realizar um rastreio. "Não é por ser asiático que constitui um risco para a população", garantiu a Direção-Geral da Saúde.Os dois casos são distintos, uma vez que um dos casos tem sintomas há mais tempo. Ambos os suspeitos estão estáveis.Em atualização