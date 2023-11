Urgências do SNS com limitações na próxima semana

A Direção Executiva do SNS publicou um novo plano de reorganização das urgências que abrange mais de 35 pontos de várias especialidades no País, que vão funcionar com limitações entre 19 e 25 de novembro.

Limitações nas urgências por região:

Região Norte

No norte do país, terão dificuldades de funcionamento a urgência médico-cirúrgica do Hospitalar de Chaves, nas especialidades de pediatria e ortopedia, com os doentes a serem enviados para Vila Real e Porto (Santo António). Nas noites de 20 e 24, a urgência de ortopedia irá reencaminhar os doentes para o Porto (Santo António). A Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Mirandela irá referenciar, durante este período, para Bragança.

Ainda na mesma região, o Hospital de Braga vai ter dificuldades de responder na urgência de cirurgia geral durante quase todo o período (com exceção do dia de 22 de novembro) com referenciação para o Porto (São João) e os serviços de ortopedia nos dias 21, 23 e 25, reencaminhando os utentes para Viana do Castelo, Guimarães, Famalicão e Porto (Santo João).

Em Viana do Castelo, o hospital local terá dificuldades em ginecologia/obstetrícia a 19 e 24 de novembro (doentes vão para Braga, Famalicão, Guimarães e Porto - São João) e cirurgia geral a 19, 24 e 25 (utentes reencaminhados para o Porto - São João). A Via Verde AVC e a medicina interna estarão condicionadas nos dias 24 e 25 e a noite de 24, com transporte para Braga.

A Via Verde AVC em Guimarães estará condicionada nas noites de 20, 23, 24 e 25 de novembro (transporte para Braga).

O Centro Hospitalar do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão, irá ter condicionamentos de cirurgia geral de 19 a 21, com reencaminhamento para o Porto (São João).

No Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, a cirurgia geral estará sempre condicionada (hospital de referência é o Porto - São João). Para Braga, poderão ir os utentes de pediatria e ortopedia durante o período noturno nestes dias. Já em Medicina Interna, haverá condicionamentos totais a 19 e 25 e no horário noturno em 23 e 24. Neste caso, os utentes serão transportados para Braga.

Os serviços de cirurgia geral de Vila do Conde (19) e da Póvoa de Varzim/Matosinhos (19, 20 e 25) terão alguns condicionamentos e os utentes seguirão para o hospital de São João, Porto.

Em Penafiel, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, haverá limitações em todo o período na cirurgia geral (utentes para Santo António, Porto) e pediatria (no período total dos dias 19 e 25 e no período noturno de 20, 21, 22 e 23), com transporte para o hospital de São João, Porto.

Os serviços noturnos de ortopedia em Gaia e Santa Maria da Feira estarão condicionados (utentes para o hospital de Santo António, Porto). A pediatria na Feira estará condicionada no dia 25 e na noite do dia 19 e em ginecologia/obstetrícia no período noturno do dia 19 e 25 e em todo o dia 23, com reencaminhamento para Gaia.

Região Centro

Na região Centro, que tem 17 pontos na rede de urgência do SNS, as dificuldades verificam-se no Serviço de Urgência Polivalente de Viseu, nas especialidades de cirurgia geral e ortopedia nos horários noturnos de toda a semana e, no Hospital da Guarda, em ginecologia/obstetrícia, medicina interna, anestesiologia (19, 24 e 25) e na ortopedia (25). Durante toda a semana, a Via Verde AVC estará condicionada. Os utentes serão reencaminhados para os Hospitais da Universidade de Coimbra, Tondela e Cova da Beira (Covilhã). Em São Pedro do Sul, a urgência básica irá encerrar no período noturno em dois dias (21 e 23).

Em Aveiro, há condicionamentos em ginecologia (25), pediatria (24) e cirurgia geral (24 e 25 e períodos noturnos de 20, 21 e 23). Os utentes irão para Coimbra. O serviço de Urgência Básica de Águeda encerra no período noturno de 21 e 23 (utentes seguem para Aveiro).

Em Castelo Branco, há condicionamentos em cirurgia geral (24 e 25) e em ortopedia (25), e os doentes serão transportados para a Covilhã.

Coimbra irá receber os utentes da Figueira da Foz - urgência básica no período noturno de 21 e 23 de novembro - e de Leiria - ginecologia (19, 23, 24 e 25), pediatria (19), cirurgia geral (19, 24 e 25) e via verde coronária (25).



Região de Lisboa e Vale do Tejo



Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 17 pontos no Serviço de Urgência do SNS, haverá dificuldades de resposta no hospital de Loures - ginecologia/obstetrícia (19), pediatria (19 e 25, com os períodos noturnos dos restantes dias) e cirurgia geral (19, 23, 24 e 25). Os utentes irão para Vila Franca de Xira, os centros hospitalares de Lisboa Ocidental, Lisboa Central e Lisboa Norte.

Mais a norte, nas Caldas da Rainha, os condicionamentos são em ginecologia/obstetrícia (19), pediatria (19) e cirurgia geral (19 e 25), com os doentes a seguirem para Coimbra, Lisboa Central e Torres Vedras, conforme as especialidades. E para Caldas da Rainha seguirão os utentes que procurarem a urgência de pediatria de Torres Vedras em todos os períodos noturnos. Já Peniche terá condicionamentos na urgência básica (20 e 21), com os utentes a seguirem para Caldas da Rainha.

No centro hospitalar do Médio Tejo, Abrantes terá condicionamento em pediatria (19 e 25) e cirurgia geral (período noturno a 24 de novembro). Já Tomar vai encerrar a urgência básica no dia 25. Os utentes serão encaminhados para outros hospitais do mesmo centro hospitalar, Santarém ou Lisboa Central.

O Hospital Distrital de Santarém terá condicionamentos em ginecologia/obstetrícia (23, 24 e 25), Ortopedia (24 e 25) e Via Verde AVC (período noturno de 20 e 21). Os utentes seguirão para Abrantes ou Lisboa Central.

O Hospital de Vila Franca de Xira terá condicionamentos em ginecologia/obstetrícia (23, 24 e 25), com os utentes encaminhados para Loures e Lisboa Central.

Na capital, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, tem condicionamentos no Serviço de Urgência Polivalente de Pediatria (todos os períodos noturnos) e Cirurgia Geral (21), com os utentes encaminhados para Lisboa Central.

No Amadora/Sintra, o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de ginecologia/obstetrícia (20, 21 e 23) e pediatria (todos os períodos noturnos) terão condicionamentos, com os utentes a serem transportados para Lisboa Central, Lisboa Norte e Lisboa Ocidental.

Os hospitais de Setúbal, Barreiro-Montijo e Lisboa Central recebem os utentes dos serviços de ginecologia/obstetrícia (19, 25 e período noturno de 24), pediatria (todos os horários noturnos), cirurgia geral (19 e 25), ortopedia (horário noturno de 20) e Via Verde AVC (horário noturno de 20, 22 e 23) do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo encerra ginecologia/obstetrícia e pediatria no dia 19, com Setúbal, Almada e Lisboa Central a receberem os doentes.

Setúbal terá condicionamentos em ginecologia/obstetrícia (20 a 25) e pediatria (23 a 25), com os utentes a irem para Almada, Barreiro-Montijo e Lisboa Central.

Região do Alentejo

Na Unidade Hospitalar de Portalegre, o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica vai ter dificuldades na resposta na cirurgia geral (20, 21, 23, 24 e 25), com os utentes a irem para Évora, Médio Tejo e Lisboa Central.

Já em Évora, há condicionamentos em pediatria (período noturno de 23 e 24) e cirurgia geral (toda a semana), com os utentes a seguirem para Lisboa Central e Norte.

Algarve



No Algarve, a urgência na pediatria terá dificuldades de resposta em Portimão no dia 19 e em Ortopedia no dia 25, com os utentes a seguirem para Faro.