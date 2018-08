Conheça as melhores praias desertas do Algarve

O Algarve continua a ser o destino de férias preferido da maioria dos portugueses. No entanto, a afluência de turistas torna, por vezes, difícil a tarefa de estender a toalha nos areais algarvios. Nesta zona de Portugal existem praias que são verdadeiros paraísos, muitas delas desconhecidas daqueles que rumam a sul na época de verão. Sem ter de percorrer grandes distâncias, é possível encontrar praias praticamente desertas, rodeadas de natureza e com águas cristalinas.







Praia do Canavial, Lagos

É cercada por arribas que delimitam o pequeno e tranquilo paraíso algarvio. O areal é isolado e estreito. A água desta praia é translúcida e revela as rochas que existem submersas. O acesso à praia faz-se pelo topo das arribas cénicas através de trilhos a pé.



Praia da Barrinha, Barra de São Luís, Faro

É uma praia com grande variedade de aves e faz parte da península do Ancão. O acesso a esta praia é feito de barco ou através de um longo passadiço de madeira.





Praia da Carriagem, Aljezur