Devia ter vindo ao mundo a 21, no primeiro dia de inverno, mas o pequeno Tiago resistiu mais quatro dias no aconchego do ventre materno e tornou-se o primeiro bebé a nascer no dia de Natal, no Hospital de Braga. Filho da administrativa Adriana Silva, de 39 anos, e do técnico comercial Nuno Oliveira, de 45, Tiago nasceu às 04h15, com três quilos e 320 gramas e 49 centímetros de comprimento.