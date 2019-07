Conheça os Honeymooners: Joana e André conquistaram os portugueses e agora vivem drama do cancro

Joana e André casaram em 2016. Desde então, que a sua história tem vindo a apaixonar os portugueses. O casal criou o blogue 'Honeymooners', mas é no Instagram que os dois alcançaram maior sucesso, ao partilhar as inúmeras viagens que realizam, sempre com o vestido de noiva na "mala".No entanto, esta quinta-feira, os 'honeymooners' utilizaram as redes sociais para comunicar aos seguidores que Joana luta contra um Linfoma de Hodgkin. A 'Charrisca', como é carinhosamente tratada pelo marido, mostrou-se confiante e "pronta para o desafio". Joana, apesar de viver o drama temido por muitos, tenta passar uma mensagem de otimismo."No dia 23/5 foi-me dada 98% de hipótese de ter um linfoma! Dessa data até ao dia de hoje foi um corre corre de hospitais, exames, biópsias, recolha de óvulos e muito muito mais (que vos vou contar), para o diagnóstico final que chegou ontem! Linfoma de Hodgkin! Todo este tempo, passei por vários momentos! De ansiedade, nervosismo, medo também, mas acima de tudo o momento que predomina é o da alegria e paz que a fé que eu tenho me dá! Acredito desde o 1º dia que tudo irá correr bem! Estou rodeada de amor! Tanto amor! Sou uma felizarda", pode ler-se na publicação deixada pelo casal, natural de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu.A jovem, farmacêutica de profissão, já iniciou os tratamentos de quimioterapia esta sexta-feira, véspera do seu 28º aniversário."Agora já arregacei as mangas, já cerrei os punhos e estou pronta para O DESAFIO! Boas energias e sorrisos é o que eu sei que terei de cada um que faz parte desta #Honeyfamily, porque eu acredito mesmo que vou superar este desafio!", termina a publicação.Juntos desde 2005, André e Joana apaixonaram o País ao se mostrarem sempre um casal unido e muito cúmplice. Os mais de 250 mil fãs que acompanham o dia a dia dos 'Honeymooners' já perderam a conta às sessões fotográficas que os dois fizeram juntos vestidos de noivos (tal qual como no dia em que disseram o 'sim'). Taj Mahal, na Indía, e a Torre Eiffel, em Paris, são alguns dos cenários de cortar a respiração que serviram como pano de fundo ao casal.