Contestação à nova lei das Ordens dos Advogados sobe de tom

A contestação ao diploma do Governo que altera os estatutos de 20 ordens profissionais sobe esta segunda-feira de tom, com o protesto anunciado pela Ordem dos Advogados (OA), ao início da tarde, junto aos tribunais do Campus de Justiça, em Lisboa. A bastonária, Fernanda de Almeida Pinheiro, vai estar presente e afiança que as manifestações não vão ficar por aqui, já que o objetivo é travar uma mudança legislativa que, já afirmou, “vai prejudicar profundamente o Estado de Direito democrático e os cidadãos.









Ver comentários