Contratualizadas 116 camas para doentes com Covid-19 aos hospitais privados no norte

O Estado, através da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), já contratualizou com os setores privado e social a utilização de 116 camas hospitalares para tratar doentes Covid, adiantou este sábado o primeiro-ministro.

A utilização, "preferencialmente por acordo", de camas hospitalares do setor privado e social é uma das medidas que consta da regulamentação do período de estado de emergência que vai vigorar entre 09 e 23 de novembro, hoje anunciada em conferência de imprensa pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, que se reuniu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, desde o final da tarde de sábado até perto da meia-noite.

"Neste momento, por acordo, já temos só para doentes covid 116 camas contratadas na ARS-N, com o Hospital Fernando Pessoa, com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e ainda com a União das Misericórdias Portuguesas", disse o primeiro-ministro.