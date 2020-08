Convívio entre familiares origina novos surtos

Os encontros familiares são agora a principal preocupação da Direção-Geral da Saúde: muitos dos atuais 178 surtos de Covid-19 estão relacionados com a socialização entre as famílias, em especial no Algarve, alertou Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde.





“Apesar de serem da mesma família e terem os mesmos apelidos, têm de perceber que se estiverem em núcleos diferentes podem ocorrer contágios de uns para outros núcleos da mesma família”, alertou, pedindo a todos que continuem a manter as regras de distanciamento físico. Rui Portugal lembrou ainda que o perigo não se circunscreve aos grupos de jovens: “Nesta fase, muita atenção ao risco que ocorre a ajuntamento de caráter mais social, para todas a gerações”. Há 3 meses a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu que a convivência entre netos e avós jovens, sem fatores de risco, não envolve “nenhum risco acrescido para uma população mais vulnerável”. De quinta-feira para esta sexta houve 290 novos casos, o número mais alto desde 24 de julho.