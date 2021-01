Coordenador da vacinação contra a Covid diz que "batotas" só são imorais para quem votou em André Ventura

O coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, afirmou em declarações à SIC que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina indevidamente, vão também receber a segunda dose.Seria uma "justiça popular que faria pouco sentido", se as pessoas que receberam a primeira dose indevidamente não recebessem a segunda, defendeu Francisco Ramos.O coordenador da task force foi mais longe e disse mesmo que seria um "espírito vingativo" apenas associado aos "11% ou 12%" que votaram na candidatura de André Ventura para as eleições presidenciais.