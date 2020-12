Coordenador das vacinas contra a Covid-19 gere Hospital da Cruz Vermelha

A partir de segunda-feira, o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa, passa a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Francisco Ramos, de 64 anos, antigo secretário de Estado Adjunto e da Saúde e atual coordenador do programa de vacinação contra a Covid-19, é o candidato único às eleições para os órgãos de gestão da instituição. A confirmação é dada ao Correio da Manhã pelo próprio presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George."A Cruz Vermelha deixa a sociedade de gestão do hospital, mas mantém a propriedade total da unidade hospitalar, ou seja, do edifício. A Cruz Vermelha tem cerca de 55% da sociedade de gestão hospitalar. Este total vai ser adquirido pela Santa Casa", explica ao CM Francisco George.As eleições estão marcadas para quarta-feira. A partir deste dia, Francisco Ramos acumulará a coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19, válida até abril (seis meses renováveis)com a gestão do hospital.O CM contactou o líder da ‘task force’, assim como a Santa Casa da Misericórdia, mas ambos recusaram comentar.