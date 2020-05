76% dos novos casos de coronavírus registados em Lisboa e Vale do Tejo. Ilhas sem novas infeções

Já ao nível das mortes, é o Norte quem lidera. De um total de 19 óbitos (mais 10 que ontem), nove ocorreram nesta região. Lisboa e Vale do Tejo contabiliza seis óbitos e o Centro outras três. A 19º está assinalada nos Açores.

Foram registados, elevando para 27913 o número total de infetados no nosso País, desde o início da pandemia., onde se encontram 76% (178) destes novos casos. Segue-se-lhe a região do Norte com mais 45 infetados (19%) e o Centro com mais oito casos (3%). No Algarve foram detetados mais dois casos (1%) e no Alentejo mais um (0,4%). Nem os Açores nem a Madeira registam novos casos.