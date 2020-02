Chegaram esta quinta-feira a Portugal dois passageiros do navio MS Westerdam residentes em Portugal com suspeitas de coronavírus. As análises revelaram que ambos os casos não se confirmaram, deram negativo.



Por precaução, estes passageiros foram submetidos a análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que resultaram negativas, com duas amostras biológicas negativas.

