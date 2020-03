Coronavírus mata enfermeiro amigo de Jorge Jesus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mário Veríssimo, amigo de Jorge Jesus, é a primeira vítima mortal da Covid-19. Tinha 80 anos e morreu esta segunda-feira no Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde estava internado há vários dias com vários problemas de saúde, sobretudo pulmonares. Veríssimo era um histórico do Estrela da Amadora.Trabalhou como enfermeiro no Santa Maria, na seleção nacional e no clube tricolor até à extinç...