Coronavírus obriga a alterações no calendário tauromáquico português

O surto de coronavírus que se está a viver em Portugal - sendo já conhecidos 448 casos positivos - obrigou a APET, Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, a fazer alterações ao calendário tauromáquico português.

"O cuidado com a saúde pública e a responsabilidade social são motivos mais do que suficientes para que sejamos prudentes num momento como este. No entanto, estamos a trabalhar para que os espetáculos taurinos continuem, com as devidas precauções e em novas datas", afirma Paulo Pessoa de Carvalho - Presidente da APET.

Em Portugal foram cancelados três espetáculos, dois foram adiados e um remarcado.

Em Beja a 14 de Março, Moita a 15 de Março e Alpalhão a 11 de Abril, os espetáculos foram cancelados. Adiados foram os espetáculos no Redondo a 4 de Março e Almeirim a 5 de Abril, ainda sem agendamento de novas datas. O espetáculo de Vila Franca de Xira a 29 de março também foi adiado para o final da temporada.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24