O corpo de João Rendeiro ainda se encontra por recolher na morgue, na África do Sul. Segundo apurou o CM, nenhum familiar do ex-banqueiro, encontrado morto há uma semana na prisão, deu início ao processo de trasladação.



Recorde-se que Rendeiro, com os pais já falecidos, não tem filhos nem irmãos. Cabe à mulher Maria de Jesus Rendeiro iniciar este processo.









