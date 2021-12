As dificuldades para marcar testes de diagnóstico à Covid-19 antes do Natal continuam, mas as farmácias esperam receber nos próximos dias um reforço de unidades. Terá sido essa a garantia recebida esta segunda-feira numa reunião que juntou operadores do setor no Infarmed, em Lisboa.





“Esperamos nos próximos dias um reforço adicional de testes. Foi esta a indicação que nos foi dada pelos distribuidores nesta reunião”, disse aoEma Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Face à grande procura, a dirigente da ANF avisa que é preciso recorrer aos testes de forma adequada. “Gostaria de transmitir uma mensagem de tranquilidade à população, e sensibilizar para um uso de testes criterioso e consoante as necessidades.” Ema Paulino lembra que “os testes rápidos nas farmácias são precisos para as pessoas que vão visitar familiares em instituições ou hospitais, ou para participar em determinados eventos”. Já para quem vai participar em festas de família neste Natal, “é suficiente a realização de autotestes”. Ema Paulino pede também a quem marcou teste mas afinal não pode comparecer, para “ligar a desmarcar, de modo a que a vaga passe para outra pessoa”.





O número de farmácias com testes gratuitos através de protocolos com o Serviço Nacional de Saúde também está a aumentar. Desde sexta-feira houve um aumento de quase uma centena, para um total de 1040 farmácias integradas neste programa. “A estas 1040 acrescem cerca de 150 ao abrigo de protocolos com municípios, num total de quase 1200 farmácias com testes gratuitos”, refere Ema Paulino. Há ainda 454 laboratórios com protocolos.