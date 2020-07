Corrigidas normas da DGS para o uso de ar condicionado

A Direção-Geral da Saúde atualizou as normas para a utilização de sistemas de ventilação e ar condicionado em sete anteriores orientações, que ditaram as regras para uso deste tipo de aparelhos em lares, estabelecimentos de restauração e bebidas, ensino ou creches, durante a pandemia. "O risco [de transmissão do novo coronavírus decorrente] da utilização de sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) é considerado muito baixo", desde que se cumpra a manutenção "de acordo com as indicações do fabricante" e "renovação do ar dos espaços fechados", reconheceu a autoridade de Saúde.



"A constatação é bem-vinda mas chega tarde", afirmou ao CM a Associação Portuguesa das Empresas dos Setores Térmico, Energético, Eletrónico e do Ambiente (APIRAC). A entidade que representa este setor lamenta os "danos irreparáveis" causados à atividade económica e a forma como as normas afetaram a população, "particularmente alguns grupos de risco", destacando que "o stress térmico que tem sido sentido aconselharia uma atuação mais atempada". A APIRAC lembra ainda que há negócios que encerraram por não poderem funcionar sem ar condicionado e "encarregados de educação em conflito com escolas" dada a não utilização do aparelho.

