Corte solidário de cabelo em troca de alimentos em Mirandela

Os barbeiros de Mirandela participaram no domingo numa ação solidária organizada pela junta de freguesia, Cruz Vermelha e motoclube, em que ofereceram cortes de cabelo em troca de bens alimentares para entregar a famílias carenciadas.A iniciativa ‘Barbeiro solidário’ decorreu no Pavilhão B da Reginorde e contou com a participação de nove barbeiros. Luís Soares, presidente da junta de freguesia, explicou que as barbearias desafiaram a autarquia a organizar o evento. "Convidámos a Cruz Vermelha, que tem trabalhado na doação de bens a famílias já identificadas, e o Motoclube de Mirandela para ajudar na parte lúdica".