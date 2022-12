Forças de Segurança Unidas recolhem alimentos para ajudar 30 famílias de Vila do Conde

A Associação Desportiva de Árvore - Forças de Segurança Unidas está a promover uma recolha de alimentos destinados à entrega de cabazes de Natal a pelo menos 30 famílias carenciadas de Vila do Conde.

À semelhança de anos anteriores, esta associação (que integra agentes da PSP, militares da GNR, elementos de segurança privada e bombeiros) promove mais uma ação solidária "para que, pelo menos nesta quadra festiva, ninguém passe fome". Os destinatários dos bens alimentares angariados são famílias já sinalizadas como muito carenciadas e que passam grandes dificuldades.

Os interessados em doar alimentos para esta iniciativa podem entrar em contacto com a associação através das redes sociais para que um colaborador efetue a recolha, ou entregar os bens alimentares num dos pontos de recolha indicados na mesma plataforma. "Podemos contar com a vossa ajuda? Sabemos que sim, porque vocês têm um coração do tamanho do mundo e nunca nos falharam", refere a associação.

A Forças de Segurança Unidas tem realizado inúmeras ações solidárias ao longo dos últimos anos.