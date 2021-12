A Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas, Vila do Conde, entregou cabazes alimentares a 15 famílias carenciadas, este Natal.

A iniciativa solidária contou com vários apoios, incluindo do atleta vilacondense Rúben Ribeiro (ex-Sporting, atualmente na Liga Turca). "Parabéns a estes seres humanos maravilhosos! Este ano conseguimos ajudar 15 famílias. Seja onde for, existimos para ninguém desistir", indica a associação.