Torneio solidário em Vila do Conde ajuda menino com doença rara

Um torneio solidário de futebol de 5 juntou forças de segurança, bombeiros e associações convidadas para ajudar Filipe Ferreira, menino de 15 anos portador do Síndrome de Norrie, que não vê, não fala e ainda não consegue andar.O evento, organizado pela Associação Desportiva de Árvore Forças de Segurança Unidas, em Vila do Conde, angariou 1815 euros, destinados aos tratamentos diários necessários.A iniciativa contou com o apoio da ex-atleta olímpica Aurora Cunha e do futebolista Rúben Ribeiro, ex-Sporting e atualmente no plantel da equipa turca Hatayspor. Também o Rio Ave FC e a ADCR Caxinas se juntaram ao torneio solidário, que decorreu no sábado, no Complexo Desportivo de Árvore, em Vila do Conde."Bem haja a todos pela solidariedade. Juntos somos melhores!", agradeceu o pai do menino, conhecido como ‘Pipinho’. Toda a história do jovem e como ajudá-lo podem ser consultados na página ‘Todos juntos pelo Filipe Ferreira’ nas redes sociais.