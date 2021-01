Associação entrega cabazes de alimentos a três famílias carenciadas de Vila do Conde

A Associação Desportiva Forças de Segurança Unidas entregou ontem cabazes alimentares a três famílias muito carenciadas de Árvore, em Vila do Conde."Nesta altura em que a pandemia já faz muitos ‘estragos’ na vida de muita gente, torna-se essencial ajudar as famílias que passam por mais dificuldades. Uma destas famílias vive numa garagem, outra numa casa onde a água da chuva entra na habitação. Ajudá-los é o mínimo que podemos fazer", afirmou ao CM Bruno Brini, da associação que junta elementos da PSP e GNR, bombeiros e segurança privada.Está associação já realizou vários eventos desportivos solidários ao longo dos últimos anos para ajudar famílias carenciadas. No Natal distribuiu oito cabazes de alimentos e produtos de higiene na freguesia de Vila do Conde onde está sediada.