Cortejo fúnebre de Rui Nabeiro inicia-se às 09h50 na empresa Novadelta em Campo Maior

As cerimónias fúnebres do empresário Rui Nabeiro vão ter inicio na segunda-feira, pelas 09h50, com um cortejo a partir da empresa Novadelta, em Campo Maior (Portalegre), foi divulgado este domingo.

De acordo com uma nota do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, a que a agência Lusa teve acesso, o cortejo fúnebre passará depois pelas instalações da Tecnidelta, sede da Delta e pela torrefação Camelo, terminando na Igreja Matriz de Campo Maior, onde decorrerá o velório a partir das 12h00.

Fonte da empresa indicou ainda que os funcionários do Grupo Nabeiro - Delta Cafés que desempenham funções em Campo Maior "não vão trabalhar segunda e terça-feira", ao passo que os trabalhadores que estejam a exercer atividade noutras zonas do país estão dispensados apenas na segunda-feira.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratório.

Em comunicado, a família do empresário indicou ainda que a missa de corpo presente será realizada na terça-feira, pelas 12h00, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre, em direção ao Cemitério Municipal da vila.

Rui Nabeiro, pai de dois filhos e avô de quatro netos, nasceu em Campo Maior, vila do interior do país, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, em 28 de março de 1931.