Costa destaca o "brilhante" diplomata, patriota e homem do mundo José Cutileiro

O primeiro-ministro considerou hoje que o embaixador José Cutileiro se destacou como um "brilhante" diplomata no desempenho de importantes funções em nome de Portugal e em cargos internacionais, caracterizando-o como "um patriota e um homem do mundo".

O embaixador José Cutileiro morreu hoje em Bruxelas, onde vivia, aos 85 anos.

"Era um patriota e um homem do mundo. Foi um brilhante diplomata, antropólogo, cronista e escritor, tendo aliado a ação ao pensamento sobre política externa, na defesa da paz, da liberdade e da democracia. Transmito à família as minhas condolências", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.



Na mesma mensagem, o primeiro-ministro defendeu que José Cutileiro ajudou os cidadãos "a compreender, com grande lucidez, o movimento da História e o papel de Portugal".



"Viveu de perto as transformações das últimas décadas no desempenho de importantes funções em nome de Portugal e em cargos internacionais", acrescentou António Costa.



Cronista e escritor, José Cutileiro foi um dos negociadores da adesão de Portugal à União da Europa Ocidental (UEO) e integrou a equipa de coordenação da Conferência de Paz para a Jugoslávia, em 1992, entre outros cargos ao longo da sua carreira.