Criança de 7 anos com doença rara precisa de dador de medula óssea

Arthur tem 7 anos e o Dia da Criança foi passado a receber uma transfusão de sangue no Hospital de Portimão. Foi diagnosticado com síndrome mielodisplásico, uma doença rara que afeta a medula óssea.Está a ser acompanhado pelos médicos do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e a única esperança é um transplante. Precisa de encontrar um dador de medula 100 % compatível.