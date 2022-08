A8 de agosto, o

questionou a organização dos serviços de obstetrícia face ao caos instalado com o fecho de urgências, em comunicado: o que vai acontecer a quem está à beira de ter uma criança, e se depara com um serviço fechado? Desde junho que os hospitais um pouco por todo o país registam cada vez mais carências nos

serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, com o Hospital de Faro a liderar o número de queixas. No geral, as reclamações aumentaram em 113% - de janeiro até julho, comparativamente a mesmo período em 2021. Tal como o OVO, a Ordem dos Enfermeiros defende o envolvimento dos enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica na reorganização dos serviços, interferindo na vigilância da gravidez e na assistência ao parto de baixo risco.