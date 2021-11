Decisão com “vícios”, tomada por um júri que, em parte, não tem as habilitações necessárias, cujo relatório “violou o dever de confidencialidade”, com a Metro do Porto a impedir uma audiência prévia, de forma “inconstitucional”. É desta forma que Adão da Fonseca - autor da primeira ação contra o concurso de concessão da nova ponte sobre o rio Douro - contesta aquele procedimento na Justiça.