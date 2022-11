CTP reitera que falta de oportunidade da semana dos 4 dias é total

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, reafirmou esta quinta-feira estar contra a discussão da semana de quatro dias, considerando que a falta de oportunidade da medida é total.

"O Conselho Permanente da Concertação Social foi inteiramente dedicado à semana dos quatro dias. Eu sei que vão dizer que é facultativo, que é uma experiência piloto, mas já sabemos como é que estas experiências normalmente acabam. Temos todos de estar contra este projeto nesta altura", afirmou o responsável no 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre em Fátima.

A proposta apresentada na Concertação Social prevê que o projeto-piloto da semana de quatro dias arranque em junho de 2023 em empresas privadas, estendendo-se só numa "segunda fase" ao setor público e apenas se houver uma "evolução satisfatória".

"A falta de oportunidade da semana dos quatros dias é total", sublinhou ainda Francisco Calheiros.

O responsável admite que uma medida destas poderia ter cabimento "na crise do 'subprime' quando houve 17% de emprego", mas não numa altura em que se vive "em pleno emprego" e em que se assinou "o acordo de rendimentos".

Nesta conjuntura, "passar a ter menos de 20% do trabalho não faz qualquer sentido", reforçou ainda.

Em 09 de novembro, o ministro da Economia, António Costa Silva, considerou que o tecido produtivo português é heterogéneo, tornando possível acolher o modelo de quatro dias de trabalho por semana em algumas empresas, como as tecnológicas, mas "mais difícil", por exemplo, na indústria.

"A questão da semana de quatro dias tem sido objeto de intenso debate na Concertação Social. [...] O que posso dizer, nesta altura, é que temos heterogeneidade no nosso tecido produtivo e a crise pandémica mudou a relação das pessoas com o trabalho", começou por afirmar o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, em audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

O congresso da hotelaria é promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que conta com 550 congressistas, termina na sexta-feira.