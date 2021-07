D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, deve ser nomeado ainda este mês pelo Papa Francisco como novo arcebispo de Braga, apurou o Correio da Manhã junto de fonte ligada ao processo. Vai suceder no cargo a D. Jorge Ortiga, que há mais de dois anos pediu a resignação por motivos de idade.





D. Virgílio, que enquanto bispo de Coimbra lidera uma diocese com 268 paróquias, vai passar a ser responsável por uma arquidiocese com mais de 550 paróquias. Além disso, passa a presidir, por inerência, uma das três províncias eclesiásticas do País, que inclui, além de Braga, as dioceses de Aveiro, Bragança-Miranda, Coimbra, Lamego, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.