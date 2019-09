Dados avançam que portugueses do Norte vivem mais tempo

O Norte é a região do País onde se vive até mais tarde, com uma esperança de vida à nascença de 81,18 anos no triénio 2016-2018.Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que as mulheres do Norte vivem até aos 83,77 anos e os homens até aos 78,25 anos.Os números de âmbito nacional revelam que em menos de uma década houve um aumento de cerca de um ano e meio na esperança de vida à nascença - os portugueses vivem atualmente, em média, até aos 80,8 anos, quando em 2010 ficavam-se pelos 79,29 anos.As mulheres vivem mais tempo, até aos 83,43 anos, enquanto os homens se ficam pelos 77,78 anos. No entanto, desde 2010, a diferença entre mulheres e homens diminuiu 0,37 anos, passando de 6,02 para 5,65 anos. Isto porque os homens ganharam 1,61 anos, enquanto as mulheres se ficaram por 1,24 anos.Numa análise mais fina, verifica-se que há nove regiões do País que superam a média nacional de 80,8 anos. São elas o Cávado, Região de Leiria, Região de Coimbra, Viseu Dão-Lafões, Ave, Área Metropolitana do Porto, Região de Aveiro, Área Metropolitana de Lisboa e Alto Minho.O valor da esperança de vida à nascença superou mesmo os 81 anos nas sete primeiras regiões.Já os valores mais baixos foram registados no Baixo Alentejo (78,76 anos) e nas regiões autónomas da Madeira (78,30) e dos Açores (77,85). O INE apresenta também dados da esperança de vida aos 65 anos, parâmetro em que a Área Metropolitana de Lisboa lidera com 19,81 anos.Já numa perspetiva nacional, Portugal passou de uma esperança média aos 65 anos de 18,59 anos em 2008/2010 para 19,49 anos em 2016/2018, num ganho de quase um ano. As mulheres aos 65 anos vivem, em média, mais 20,88 anos e os homens mais 17,58.Um copo de vinho branco, uma chávena de café, uma peça de fruta e hortaliças fazem parte da dieta para uma vida saudável. Também se aconselha uma redução de 10 a 40% nas calorias diárias.Os médicos recomendam exercício físico para um a vida mais saudável. Um passeio de meia hora por dia pode reduzir em 40% o risco de morte. A longevidade também depende uma vida sexual satisfatória.O maior aumento da esperança de vida à nascença ocorreu na Madeira, onde em 2016-2018 se vivia mais 2,17 anos do que oito anos antes.Ainda assim, a Madeira tem a segunda esperança de vida à nascença mais baixa do País, com 78,30 anos, só superada pelos Açores, com 77,85 anos.