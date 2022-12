De pedras nos rins a ataques cardíacos: saiba quais as piores dores que os humanos podem sentir

A dor é um assunto difícil de abordar, pois é considerada subjetiva e depende da resistência de cada pessoa. Ou seja, para alguns, fazer uma tatuagem, ou ter um bebé, a dor pode ser discutível, no entanto existem certas condições de saúde ou doenças que são sempre dolorosas.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), existem 20 condições classificadas como "dor tão incapacitante" que o podem impedir de realizar tarefas diárias, nas quais se inserem situações de ossos partidos, de pedras nos rins ou cenários de artrites.





No entanto, em declarações ao The Independent, um médico especializado em medicina familiar em Dayton, Ohio, nos EUA, LeRoy, refere mais duas condições inseridas na lista que geralmente tendem a ser descartadas, tais como a dor nas costas - considerada a "coisa mais comum que vemos nas práticas de cuidados primários" - e "dores de dentes".





A endometriose, uma condição ginecológica em que o tecido semelhante ao que reveste o interior do útero é encontrado noutras partes do corpo, faz também parte da lista. Esta doença, que afeta uma em cada dez mulheres, leva em média sete anos e meio a ser diagnosticada, na qual se podem sentir dores gerais no corpo, dores pélvicas, dores mentruais, dores durante as relações sexuais, ou resultar em problemas de fertilidade.Na lista do NHS, as condições que podem causar as dores mais agudas são a artrite, a apendicite e as enxaquecas. Também as dores na ciática, fibromialgia, ataques cardíacos e úlceras no estômago constam na listagem.Relativamente à resolução destes problemas, em que a dor "afeta a capacidade de uma pessoa" ou quando "torna impeditivo trabalhar, dormir ou garantir alimentação", LeRoy recomenda procurar orientação médica. Já para dores associadas a ataques cardíacos, "à pior dor de cabeça que já experienciou", cálculos renais, pancreatite aguda ou apendicite, o médico aconselha à procura de atendimento de emergência, pois são tipos de dor potencialmente fatais.