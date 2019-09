Degelo provoca subida mais rápida dos oceanos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um relatório divulgado ontem pelo Painel Intergovernamental de Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas vem alertar para cenários ainda mais preocupantes para o futuro do Planeta, devido às alterações climáticas provocadas pela ação do homem.A manterem-se as atuais emissões de gases com efeito de estufa, os cientistas preveem uma subida de 1,10 metros dos oceanos neste século,... < br />