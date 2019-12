Queda de árvore desaloja nove pessoas em Almada

A queda de uma árvore na Sobreda, Almada, na noite de quarta feira deixou nove pessoas temporariamente desalojadas. O acidente ocorreu pelas 20h07, na rua 1º de maio.



A árvore, de médio porte e que estava entre duas habitações, tombou e obrigou à intervenção dos bombeiros, com cinco operacionais.





As nove pessoas passaram a noite em casa de familiares.Os serviços da câmara de Almada vão hoje avaliar as condições de habitabilidade do edifício.