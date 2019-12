Depressão Elsa provoca queda de árvores nos Açores

A depressão Elsa provocou duas ocorrências esta madrugada nos Açores, duas quedas de árvores nas ilhas Terceira e São Miguel, e a Proteção Civil continua a acompanhar a evolução do estado do tempo.

"A nível pessoal não há qualquer dano, a nível material são danos de pequena monta", avançou, em conferência de imprensa, o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Osório Silva.

Na madrugada passada, tinham sido registadas outras seis ocorrências de pequena dimensão nas ilhas de São Jorge, Terceira e São Miguel.

No que diz respeito às ligações aéreas, o porta-voz da transportadora SATA, António Portugal, adiantou hoje à agência Lusa que um voo proveniente de Boston, nos Estados Unidos, que deveria ter chegado às 06:30 à ilha Terceira, teve de divergir para o Porto por causa do mau tempo.

"Por causa do vento forte, o voo teve de divergir para o Porto. Este aparelho ia fazer depois a ligação Terceira-Porto, pelo que esta teve de ser cancelada", disse.

António Portugal indicou ainda que não tem havido "problemas de maior, apenas alguns atrasos".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso laranja até às 18:00 de hoje (hora local, mais uma em Lisboa), devido às previsões de vento forte, com rajadas até 130 quilómetros/hora do quadrante oeste e agitação marítima, com ondas de altura significativa entre seis a nove metros de oeste/noroeste.

A rajada máxima registada esta madrugada ocorreu em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com 102,6 quilómetros/hora, às 6:50.

A Proteção Civil dos Açores apela à população para que "continue a cumprir com medidas de autoproteção".

"Segundo as previsões do IPMA, a partir do meio-dia, o tempo irá ficar mais calmo na região, mas até lá vamos manter a prudência e acompanhar o evoluir do estado do tempo", salientou Osório Silva.